全日本スキー連盟は１６日、ドイツのオーベルストドルフで来年１月７、８日に行われるノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子に、個人総合トップの高梨沙羅（クラレ）や同３位の伊藤有希（土屋ホーム）、勢藤優花（北海道メディカルスポーツ専門学校）岩渕香里（北野建設）を派遣すると発表した。