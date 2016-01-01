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サッカー、小林祐希はフル出場 オランダ１部リーグ

更新日時：2016年12月17日(土) AM 10:26
　【ティルブルフ（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグでヘーレンフェインの小林祐希は１６日、アウェーでのウィレム２戦でフル出場した。得点には絡まず、チームは１―２で敗れた。

 

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