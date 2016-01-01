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日本はスイスに勝ち２連勝 女子アイスホッケー

更新日時：2016年12月17日(土) PM 12:11
　アイスホッケー女子の４カ国大会は１６日、チェコのオストラバで行われ、世界ランキング７位の日本は６位のスイスに２―０で勝って初戦から２連勝とした。１７日にオーストリアと対戦する。（共同）

 

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