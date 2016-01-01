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ＮＢＡのロケッツが新記録 １試合最多の３点シュート

更新日時：2016年12月17日(土) PM 04:45
　米プロバスケットボールＮＢＡでロケッツは１６日、本拠地ヒューストンでのペリカンズ戦で２４本の３点シュートを決め、レギュラーシーズンの１試合最多記録を更新した。試合は１２２―１００で勝った。これまでの記録は２０１３年のロケッツなどの２３本だった。プレーオフでは今年の５月にキャバリアーズがマークした２５本が最多記録。（共同）

 

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