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大仏次郎賞に浅田次郎さん 小説「帰郷」

更新日時：2016年12月18日(日) AM 05:02
　第４３回大仏次郎賞（朝日新聞社主催）は１７日までに、作家の浅田次郎さん（６５）の小説「帰郷」（集英社）に決まった。賞金は２００万円。贈呈式は来年１月３０日、東京・内幸町の帝国ホテルで。

 

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