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フィテッセ太田はフル出場 オランダ１部リーグ

更新日時：2016年12月18日(日) AM 09:07
　【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグで太田宏介が所属するフィテッセは１７日、アウェーでフェイエノールトに１―３で敗れた。太田はフル出場した。

 

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