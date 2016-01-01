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サッカー、清武は出番なし スペイン１部リーグ

更新日時：2016年12月18日(日) AM 09:44
　サッカーのスペイン１部リーグで清武弘嗣が所属するセビリアは１７日、ホームでマラガに４―１で勝った。清武はベンチ入りしたが、出場機会がなかった。（共同）

 

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