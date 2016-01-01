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アイスホッケー、日本は３戦全勝 女子４カ国大会

更新日時：2016年12月18日(日) PM 02:25
　アイスホッケー女子の４カ国大会は１７日、チェコのオストラバで行われ、世界ランキング７位の日本は１１位のオーストリアに２―０で勝ち、３戦全勝で終えた。（共同）

 

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