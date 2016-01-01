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インテル長友は出番なし イタリア１部リーグ

更新日時：2016年12月18日(日) PM 10:21
　【モデナ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で１８日、インテル・ミラノの長友佑都は敵地のサッスオロ戦で出番がなかった。チームは１―０で勝った。

 

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