ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）距離は１８日、フランスのラクルーサでリレーが行われ、男子でレンティング陽（アキラ）吉田圭伸（自衛隊）宮沢大志（ＪＲ東日本）宇田崇二（自衛隊）の日本はトップと３分３２秒６差の１２位だった。ノルウェーＡが優勝した。（共同）