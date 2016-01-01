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距離の日本男子は１２位 ノルディックスキーＷ杯

更新日時：2016年12月18日(日) PM 11:57
　ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）距離は１８日、フランスのラクルーサでリレーが行われ、男子でレンティング陽（アキラ）吉田圭伸（自衛隊）宮沢大志（ＪＲ東日本）宇田崇二（自衛隊）の日本はトップと３分３２秒６差の１２位だった。ノルウェーＡが優勝した。（共同）

 

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