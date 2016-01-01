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エイバル乾は後半途中に退く スペイン１部リーグ

更新日時：2016年12月19日(月) AM 08:54
　【バルセロナ共同】サッカーのスペイン１部リーグでエイバルに所属するＭＦ乾貴士は１８日、敵地でのレガネス戦に左サイドで先発し、後半２５分までプレーしたが、得点はなかった。チームは１―１で引き分けた。

 

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