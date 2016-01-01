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仏マルセイユの酒井宏はフル出場 １部リーグ、リールに２―０

更新日時：2016年12月19日(月) AM 08:15
　【マルセイユ（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグでマルセイユの酒井宏樹は１８日、ホームのリール戦に右サイドバックでフル出場し、後半１１分に先制点の起点となった。チームは２―０で勝った。

 

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