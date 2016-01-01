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宮城、福島で震度３の地震 震源地は福島県沖

更新日時：2016年12月20日(火) AM 04:39
　２０日午前１時４１分ごろ、東北地方を中心に広い範囲で地震があり、宮城県と福島県で震度３を観測した。気象庁によると震源地は福島県沖で、震源の深さは約３０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・５と推定される。

 

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