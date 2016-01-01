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ソフトＢ高波氏が３軍コーチ就任 １２、１３年もファームのコーチ

更新日時：2016年12月21日(水) PM 05:35
　ソフトバンクは２１日、３軍外野守備走塁コーチに高波文一氏（４１）が就任すると発表した。２０１２、１３年にもファームのコーチを務めていた。

 

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