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バスケＢ２、島根が１９勝目 茨城に７９―６５

更新日時：2016年12月23日(金) PM 05:57
　バスケットボール男子のＢリーグ２部（Ｂ２）は２３日、水戸市民体育館で１試合が行われ、西地区３位の島根が茨城を７９―６５で下し、１９勝６敗とした。茨城は１２勝１３敗で東地区４位。

 

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