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柔道大野が年間最優秀選手 国際連盟ファン投票
更新日時：2016年12月24日(土) PM 12:47
国際柔道連盟（ＩＪＦ）は２３日、リオデジャネイロ五輪男子７３キロ級金メダルの大野将平（旭化成）がファン投票で選ぶ年間最優秀選手で最多の２１６６票を獲得したことを発表した。女子は五輪初参加となったコソボで金メダルに輝いた５２キロ級のマイリンダ・ケルメンディが選ばれた。（共同）
大野将平選手（８月撮影）
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