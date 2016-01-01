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ジョージ・マイケルさん死去 英人気歌手
更新日時：2016年12月26日(月) AM 08:38
【ロンドン共同】１９８０年代にポップデュオ「ワム！」で活躍した英人気歌手ジョージ・マイケルさんが英南部の自宅で死去した。５３歳。英メディアが２５日、伝えた。
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