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ジョージ・マイケルさん死去 英人気歌手

更新日時：2016年12月26日(月) AM 08:38
　【ロンドン共同】１９８０年代にポップデュオ「ワム！」で活躍した英人気歌手ジョージ・マイケルさんが英南部の自宅で死去した。５３歳。英メディアが２５日、伝えた。

 

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