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東証、８円安 午前９時１５分

更新日時：2016年12月26日(月) AM 09:38
　連休明け２６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、連休前の２２日終値比８円５７銭安の１万９４１９円１０銭となった。

 

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