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西武、渡辺ＳＤが編成部長兼任 鈴木球団本部長は専任

更新日時：2016年12月26日(月) PM 03:40
　西武は２６日、来年１月１日付で渡辺久信シニアディレクターが編成部長を兼任すると発表した。これまで編成部長を兼ねていた鈴木葉留彦球団本部長は専任となる。

 

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