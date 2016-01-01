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安仁屋氏が広島の臨時コーチ 来春のキャンプ

更新日時：2016年12月26日(月) PM 06:35
　広島は２６日、球団ＯＢの安仁屋宗八氏（７２）を来春のキャンプに臨時投手コーチとして招くと発表した。期間は２月１０日から３月１日まで。今春に続く指導となる安仁屋氏は「本人の自覚には任すけど、投げ込める雰囲気をつくっていきたい。毎日１０球でも多く投げればそれだけで体力がつく」と話した。

 

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