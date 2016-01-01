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政府、辺野古移設工事を再開 

更新日時：2016年12月27日(火) PM 02:49
　政府は２７日午後、米軍普天間飛行場移設先、沖縄県名護市辺野古で、知事の埋め立て承認の効力が回復したことを受け、移設工事を再開した。

 

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