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サッカー、小野は出場機会なし ベルギー１部リーグ

更新日時：2016年12月28日(水) AM 09:50
　【シントトロイデン（ベルギー）共同】サッカーのベルギー１部リーグで小野裕二のシントトロイデンは２７日、ホームでスタンダールと２―２で引き分けた。小野はベンチ入りしたが、出場機会がなかった。

 

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