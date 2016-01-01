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ＤｅＮＡがジュニア初優勝 ＮＰＢ１２球団トーナメント

更新日時：2016年12月29日(木) PM 04:43
　１２球団が編成する小学５、６年生チームによる軟式野球大会「ＮＰＢ１２球団ジュニアトーナメント２０１６」は２９日、学習塾大手の日能研が特別協賛して宮崎市のＫＩＲＩＳＨＩＭＡサンマリンスタジアム宮崎で決勝を行い、ＤｅＮＡが阪神を６―４で破り、初優勝した。

 

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