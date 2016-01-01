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サッカー、川崎もＡＣＬ本大会へ Ｇ大阪がプレーオフ出場
更新日時：2016年12月29日(木) PM 07:53
日本サッカー協会は２９日、天皇杯全日本選手権で決勝へ進出した川崎が来年のアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）本大会の出場を決めたと発表した。天皇杯で決勝へ進んだＪ１王者の鹿島は既に出場権を得ているため。これに伴い、Ｊ１年間４位のＧ大阪が繰り上がりで、来年２月７日に実施される予定のプレーオフに出場する。
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