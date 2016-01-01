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天皇杯サッカー、決勝は完売 元日に鹿島と川崎が対戦

更新日時：2016年12月30日(金) PM 02:41
　日本サッカー協会は３０日、来年１月１日に大阪府吹田市の市立吹田スタジアムで開催される天皇杯全日本選手権決勝（鹿島―川崎）のチケットが完売したと発表した。当日券の販売はない。

 

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