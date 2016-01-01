文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカーＪ２、大黒が京都に復帰 山形に期限付き移籍

更新日時：2016年12月30日(金) PM 06:22
　Ｊ２京都は３０日、Ｊ２山形に期限付き移籍していた元日本代表のＦＷ大黒将志（３６）が復帰すると発表した。今季は出場２６試合で９得点。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ