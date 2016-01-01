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五郎丸は予備登録メンバー外 仏ラグビー・トゥーロン

更新日時：2016年12月31日(土) AM 10:47
　ラグビーのフランス１部リーグ、トゥーロンは３０日、来年１月１日にホームで行われるラシン９２戦の予備登録メンバーを発表し、ＦＢ五郎丸歩はメンバーから外れた。（共同）

 

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