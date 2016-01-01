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Ｊ１柏の下平監督が続投 昨年は年間８位

更新日時：2017年1月1日(日) PM 12:12
　Ｊ１柏は１日、昨年３月に就任した下平隆宏監督（４５）が２０１７年も指揮を執ることが決まったと発表した。昨年は第４節からチームを率いた第１ステージが７位、第２ステージは５位で、年間８位だった。

　柏の下平隆宏監督

 

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