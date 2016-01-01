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土居が２回戦へ、ブリスベン国際 テニス、１日に開幕

更新日時：2017年1月1日(日) PM 09:50
　【ブリスベン（オーストラリア）共同】テニスのブリスベン国際は１日、オーストラリアのブリスベンで開幕し、女子シングルス１回戦で土居美咲（ミキハウス）はエカテリーナ・マカロワ（ロシア）に７―６、６―４で勝ち、２回戦に進んだ。

 

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