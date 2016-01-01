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国連安保理、トルコ銃乱射を非難 テロ関与人物に法の裁きを

更新日時：2017年1月2日(月) AM 11:25
　【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は１日、トルコ・イスタンブールで起きた銃乱射テロについて「最も強い言葉で非難する」との報道声明を発表した。声明は被害者の家族やトルコ政府に哀悼の意を表し、テロに関与した人物に法の裁きを受けさせる必要性を強調した。

 

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