【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は１日、トルコ・イスタンブールで起きた銃乱射テロについて「最も強い言葉で非難する」との報道声明を発表した。声明は被害者の家族やトルコ政府に哀悼の意を表し、テロに関与した人物に法の裁きを受けさせる必要性を強調した。