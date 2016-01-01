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エドゥアルドらが完全移籍 Ｊ１川崎

更新日時：2017年1月2日(月) PM 12:26
　Ｊ１川崎は２日、Ｊ１柏から期限付き移籍していたブラジル出身のＤＦエドゥアルド（２３）、ブラジルのアバイから期限付き移籍していた同国出身のＭＦエドゥアルドネット（２８）がともに完全移籍で加入すると発表した。

 

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