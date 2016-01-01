文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー吉田はフル出場も敗れる プレミアリーグ

更新日時：2017年1月3日(火) AM 07:38
　【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグでサウサンプトンの吉田麻也は２日、アウェーのエバートン戦にフル出場したが、試合は０―３で敗れた。サウサンプトンはリーグ戦３連敗となった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ