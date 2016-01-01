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サッカー吉田はフル出場も敗れる プレミアリーグ
更新日時：2017年1月3日(火) AM 07:38
【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグでサウサンプトンの吉田麻也は２日、アウェーのエバートン戦にフル出場したが、試合は０―３で敗れた。サウサンプトンはリーグ戦３連敗となった。
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