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バスケット、横浜が京都に勝つ 男子Ｂリーグ

更新日時：2017年1月3日(火) PM 04:42
　バスケットボール男子のＢリーグは３日、横浜国際プールで１試合が行われ、中地区の横浜が西地区の京都を７４―６４で破り、２連勝で１１勝目（１８敗）を挙げた。京都は１３勝１６敗となった。

 

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