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東証、２６６円高１万９３８０円 午前９時１５分現在
更新日時：2017年1月4日(水) AM 09:21
４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前年末終値比２６６円２５銭高の１万９３８０円６２銭となった。
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