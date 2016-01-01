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東証、２６６円高１万９３８０円 午前９時１５分現在

更新日時：2017年1月4日(水) AM 09:21
　４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前年末終値比２６６円２５銭高の１万９３８０円６２銭となった。

 

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