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広島の赤松が胃がん手術 １～２週間入院の見込み
更新日時：2017年1月5日(木) PM 08:24
広島は５日、赤松が広島市内の病院で胃がんの切除手術を行ったと発表した。１～２週間入院し、運動再開まで１～２カ月の見込み。赤松は昨年１２月、初期段階の胃がんを患っていることを明かしていた。
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