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東証、１２９円安 午前９時１５分

更新日時：2017年1月6日(金) AM 09:47
　６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１２９円１５銭安の１万９３９１円５４銭となった。

 

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