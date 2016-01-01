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バイアスロンＷ杯、枋木４８位 立崎幹７３位

更新日時：2017年1月6日(金) AM 09:12
　バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は５日、ドイツのオーベルホフで男子１０キロスプリントが行われ、自衛隊の日本勢は枋木司が４８位、立崎幹人が７３位だった。（共同）

 

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