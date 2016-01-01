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ラリー、三浦は総合２７位に上昇 ダカール第４ステージ
更新日時：2017年1月6日(金) PM 04:57
自動車のダカール・ラリーは５日、アルゼンチンのサンサルバドルデフフイからボリビアのトゥピサまでの第４ステージが行われ、三浦昂（トヨタ車体）は総合３３位から２７位に上昇した。ステージはシリル・デプレ（フランス、プジョー）が制し、総合でも首位に浮上した。（共同）
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