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日ハム新人の堀が入寮 「やってやるぞ」

更新日時：2017年1月6日(金) PM 06:49
　日本ハムのドラフト１位新人の堀（広島新庄高）が６日、千葉県鎌ケ谷市の寮に入った。球速１５０キロの直球と切れ味鋭いスライダーが武器の将来が楽しみな左腕。年が明けてプロ入りの実感が高まってきたといい「やってやるぞという気持ちです」と表情を引き締めた。

 

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