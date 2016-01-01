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ＦＡ陽岱鋼の補償は金銭のみ 日本ハム

更新日時：2017年1月6日(金) PM 06:16
　日本ハムは６日、フリーエージェントで巨人に移籍した陽岱鋼の人的補償を求めないことを決めた。金銭補償として陽岱鋼の昨季年俸の６０％に相当する９６００万円を受け取る。（金額は推定）

 

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