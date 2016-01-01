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ラグビー、五郎丸はメンバー外 クレルモン戦予備登録

更新日時：2017年1月7日(土) AM 05:04
　ラグビーのフランス１部リーグ、トゥーロンは６日、ホームで８日に行われるクレルモン戦の予備登録メンバーを発表し、ＦＢ五郎丸歩は外れた。（共同）

 

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