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中田英寿氏が諮問委員に 国際サッカー評議会
更新日時：2017年1月7日(土) PM 07:41
サッカー元日本代表の中田英寿氏（３９）が、競技規則を定める国際サッカー評議会（ＩＦＡＢ）の諮問委員となったことが７日、分かった。元選手らで構成される諮問機関の一員として規則改正について助言する。中田氏は現役時代、日本が初出場した１９９８年フランス大会から３大会連続でワールドカップ（Ｗ杯）に出場した。（ベルリン共同）
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