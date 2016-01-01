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レアル、３９戦無敗で並ぶ スペイン記録
更新日時：2017年1月8日(日) AM 12:33
サッカーのスペイン１部リーグ、レアル・マドリードは７日、ホームでグラナダを５―０で下して公式戦無敗を３９戦に伸ばし、バルセロナの持つスペイン記録に並んだ。昨年４月の欧州チャンピオンズリーグ準々決勝第１戦でウォルフスブルク（ドイツ）に０―２で敗れた後、３０勝９分け。（ＡＰ＝共同）
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