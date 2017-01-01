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熊本で住宅火災２人死亡 ７７歳男性と４０代娘か

更新日時：2017年1月8日(日) AM 11:00
　８日午前５時５５分ごろ、熊本県宇城市三角町、無職佐田国雄さん（７７）方から火が出ていると近くの住民から１１９番があった。宇城署によると、木造２階建て約１５０平方メートルを全焼し、焼け跡から２人の遺体が見つかった。佐田さんと４０代の娘と連絡が取れておらず、署はこの２人とみて身元の確認を急いでいる。

 

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