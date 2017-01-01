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オリックス、今季「野球まみれ」 キャッチフレーズ発表

更新日時：2017年1月8日(日) PM 04:38
　オリックスは８日、今季のキャッチフレーズが「野球まみれ　一勝懸命２０１７」に決まったと発表した。汗と泥にまみれ、野球にまみれ、勝ちにこだわる思いを表しているという。大阪市内で行われた発表イベントに出席した新選手会長のＴ―岡田は「勝つ難しさと勝った時の喜び、これを一勝一勝実感して今年はしっかりやりたい」と意気込みを語った。

 

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