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インテル長友は出番なし サッカーのイタリア１部

更新日時：2017年1月8日(日) PM 10:07
　【ウディネ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で８日、インテル・ミラノの長友佑都はアウェーのウディネーゼ戦でベンチ入りしたが出番はなく、チームは２―１で勝った。

 

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