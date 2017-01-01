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女子テニス、土居は１回戦敗退 ホバート国際

更新日時：2017年1月9日(月) AM 01:22
　女子テニスのホバート国際は８日、オーストラリアのホバートで行われ、シングルス１回戦で第５シードの土居美咲（ミキハウス）はリゼット・カブレラ（オーストラリア）に４―６、７―５、５―７で敗れた。（共同）

 

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