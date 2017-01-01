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ＡＣミラン本田は出番なし イタリア１部リーグ
更新日時：2017年1月9日(月) AM 08:34
【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で本田圭佑が所属するＡＣミランは８日、ホームでカリャリに１―０で勝った。本田はベンチ入りしたが、出番はなかった。
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