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女子テニス尾崎が２回戦進出 ホバート国際

更新日時：2017年1月9日(月) PM 05:13
　女子テニスのホバート国際は９日、オーストラリアのホバートで行われ、シングルス１回戦で尾崎里紗（江崎グリコ）は奈良くるみ（安藤証券）に０―６、７―５、６―３で勝ち、２回戦に進んだ。（共同）

 

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