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バレー、ＮＥＣなどプレーオフへ 女子プレミアＬ

更新日時：2017年1月10日(火) AM 12:19
　バレーボール女子のプレミアリーグは９日、ジップアリーナ岡山で行われ、女子は首位のＮＥＣと２位の久光製薬、３位の日立が６位以内を確定させてプレーオフ進出を決めた。レギュラーシーズンの残り試合で全敗しても、現在７位の岡山シーガルズ、最下位の８位ＰＦＵに抜かれる可能性が消えた。

 

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